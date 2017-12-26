В 22-й раз.

25 декабря в резиденции главы Свердловской области начались традиционные губернаторские елки. На праздники приглашают детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, победителей творческих конкурсов, соревнований и олимпиад. На первую в 2017 году елку приехали дети из Серова, Сысерти, Верхней Пышмы, деревни Корзуновка Ачитского района. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В Год экологии гостям праздника показали спектакль о том, как важно заботиться об окружающей среде. Губернаторские елки проводятся с 1995 года – с момента открытия резиденции.