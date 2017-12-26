Роспотребнадзор проверяет информацию.

У преподавателя иностранного языка в средней школе села Кировское (Алапаевский район) обнаружили открытую форму туберкулеза. Когда информация стала известна, учитель уже несколько недель не работал, рассказала "Уралинформбюро" завуч школы Анжелика Шапаева.

"На работу мы его приняли в январе 2017 года. В сентябре он работал всего несколько дней, после чего ушел на больничный. Пролежал месяц в больнице в Верхней Синячихе. А после уволился по собственному желанию", – рассказала собеседница агентства.

Перед приемом на работу, педагог прошел медосмотр. Сейчас все педагоги проходят флюорографию, дети – сдают анализы. Пока все результаты отрицательны. В школе своими силами провели генеральную уборку.

В алапаевском территориальном отделе управления Роспотребнадзора о ситуации услышали впервые от корреспондента "Уралинформбюро". В региональном управлении ведомства информацию обещали проверить.