×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


У свердловского учителя обнаружили туберкулезСегодня в 10:21

  • Текст

Роспотребнадзор проверяет информацию.

У преподавателя иностранного языка в средней школе села Кировское (Алапаевский район) обнаружили открытую форму туберкулеза. Когда информация стала известна, учитель уже несколько недель не работал, рассказала "Уралинформбюро" завуч школы Анжелика Шапаева.

"На работу мы его приняли в январе 2017 года. В сентябре он работал всего несколько дней, после чего ушел на больничный. Пролежал месяц в больнице в Верхней Синячихе. А после уволился по собственному желанию", – рассказала собеседница агентства.

Перед приемом на работу, педагог прошел медосмотр. Сейчас все педагоги проходят флюорографию, дети – сдают анализы. Пока все результаты отрицательны. В школе своими силами провели генеральную уборку.

В алапаевском территориальном отделе управления Роспотребнадзора о ситуации услышали впервые от корреспондента "Уралинформбюро". В региональном управлении ведомства информацию обещали проверить.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×