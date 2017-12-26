Весь декабрь.

Главный сказочный персонаж новогоднего праздника вместе со специалистами "Екатеринбурггаза" совершает поквартирный обход во всех районах города. Он в шуточной форме тестирует екатеринбуржцев на знание правил газовой безопасности. Еще раз предупреждает о том, что запрещено сушить белье и обогревать помещения с помощью газовых плит, нельзя самостоятельно ремонтировать плиту, напоминает телефоны аварийной газовой службы.

Самые добросовестные потребители газа получают в подарок от Дедушки Мороза имбирные пряники с фирменной символикой "Екатеринбурггаза", а юные горожане – новогодние наборы конфет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Одновременно с праздничными профилактическими мероприятиями специалисты компании проводят полную проверку газового оборудования в квартирах - плит и проточных водонагревателей. При необходимости - устраняют недочеты.

Тестирование жителей показало, что далеко не все правила безопасности соблюдаются. Так, в одной из квартир дома на улице Кунарская, 22 в ходе рейда Дед Мороз вынужден был отключить водонагреватель, подключенный самовольно. А на вопрос, можно ли сушить белье над газовой плитой, абонент ответил "нет". Однако картина на кухне красноречиво свидетельствовала обратное.

Некоторые жители шутливо признавались, что при запахе газа позвонят на местную телестудию, чтобы рассказать новость. Эта история на днях была в реальной практике "Екатеринбурггаза". Из-за попадания мусора в форсунки погас Вечный огонь, и мимо проходящие написали пост о сильном запахе газа в социальных сетях. При этом ни одного обращения в аварийную газовую службу от бдительных граждан не поступило.

Газовики еще раз напоминают горожанам: при запахе газа или внезапном прекращении подачи голубого топлива необходимо срочно звонить по телефону аварийной газовой службы 04 или 104 (с мобильных телефонов). Бригады Центрального аварийно-диспетчерского управления "Екатеринбурггаза" работают круглосуточно и немедленно отправятся на вызов.