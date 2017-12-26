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В Екатеринбурге закрыли вход на железнодорожный вокзалСегодня в 11:06

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Без досмотра.

С 28 декабря попасть в здание железнодорожного вокзала Екатеринбурга можно будет только через досмотровый павильон. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе РЖД.

Два пункта досмотра расположены на привокзальной площади, третий – в Западном крыле здания вокзала (со стороны станции метро "Уральская"). Там все пассажиры будут проходить через рамки металлодетекторов. Багаж и ручную кладь будут просматривать на рентгене. Выйти с территории вокзала можно будет свободно через специальные калитки.

В каждом пункте пропуска несколько досмотровых комплексов. Они рассчитаны на одновременный пропуск большого числа пассажиров. Досмотровые комплексы должны обеспечить транспортную безопасность пассажиров во время ЧМ-2018.

Стоит отметить, что теперь нельзя будет свободно пройти от станции метро "Уральская" на привокзальную площадь. Чтобы попасть к остановкам транспорта, придется пройти контроль.

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