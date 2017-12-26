С "долгоиграющим опьянением".

Законопроект о снижении объема этилового спирта в водке до 37,5% внесли на рассмотрение Госдумы сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба. Документ призван устранить имеющееся сейчас противоречие – в законе "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…" нижним порогом содержания алкоголя в беленькой указано 38%, а ГОСТе "Водки и водки особые. Общие технические условия" - как раз 37,5%, передает "Уралинформбюро".

По мнению экспертов рынка, корректировка законодательства подарит россиянам новую, более вкусную, водку.

"Три года назад нелегальные производители активно практиковали производство максимально слабой водки в 37,5%. Она позволяла экономить спирт. При этом спрос на нее был колоссальный за счет необычного вкуса, он достаточно интересно изменился. Напиток был более мягким. Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки", - рассказал "Известиям" глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз.

По его словам, снижение градуса может повлечь и удешевление водки, но несильное – примерно на 7 рублей за пол-литра.

При этом, как отметила глава лаборатории технологии ликероводочного производства Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Головачева, корректировки определения водки не скажутся существенным образом на ее производстве.

"В последнее время очень часто нам делают запросы на рецептуру для водок крепостью 38%. Возможно, это связано с тем, что такая водка будет дешевле 40-градусной из-за меньшего содержания в ней спирта", - пояснила специалист.

Профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект к рассмотрению в весеннюю сессию. В случае принятия документа в первоначальной версии, он вступит в силу 1 июля 2018 года.