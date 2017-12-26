К Новому году.

Накануне Нового года на регулярных рейсах Северного автовокзала Екатеринбурга появятся дополнительные места. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе транспортного узла. Билеты на многие регулярные рейсы уже заканчиваются. Поэтому на нескольких маршрутах было решено запустить автобусы большей вместимости.

Так 29, 30 и утром 31 декабря дополнительные места появятся на следующих маршрутах:

№ 960 "Екатеринбург - Ивдель" через Североуральск,

№ 818 "Екатеринбург - Североуральск" через Серов, Краснотурьинск, Карпинск,

№ 1112 "Екатеринбург - Советский" через Пелым, Югорск,

№ 601 "Екатеринбург - Верхотурье",

№ 1021 "Екатеринбург - Волчанск",

№ 533 "Екатеринбург - Черемухово" через Североуральск,

№ 1044 "Екатеринбург - Качканар",

№ 1095 "Екатеринбург - Салават-Кумертау" через Уфу, Стерлитамак,

№ 928 "Екатеринбург - Магнитогорск" через Касли, Кыштым, Миасс, Верхнеуральск,

№ 922 "Екатеринбург - Магнитогорск",

№ 534 "Екатеринбург - Курган",

№ 1071 "Екатеринбург - Таборы" через Тавду,

№ 1055 "Екатеринбург - Туринск"

А на межрегиональных и международных маршрутах в эти дни появятся дополнительные рейсы. Изменения коснутся следующих направлений:

"Екатеринбург - Костанай",

№ 848 "Екатеринбург - Уфа",

№ 589 "Екатеринбург - Челябинск",

№ 944 "Екатеринбург - Миасс",

№ 1030 "Екатеринбург - Соликамск".