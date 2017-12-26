Автовокзал Екатеринбурга запустит дополнительные рейсыСегодня в 11:48
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К Новому году.
Накануне Нового года на регулярных рейсах Северного автовокзала Екатеринбурга появятся дополнительные места. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе транспортного узла. Билеты на многие регулярные рейсы уже заканчиваются. Поэтому на нескольких маршрутах было решено запустить автобусы большей вместимости.
Так 29, 30 и утром 31 декабря дополнительные места появятся на следующих маршрутах:
№ 960 "Екатеринбург - Ивдель" через Североуральск,
№ 818 "Екатеринбург - Североуральск" через Серов, Краснотурьинск, Карпинск,
№ 1112 "Екатеринбург - Советский" через Пелым, Югорск,
№ 601 "Екатеринбург - Верхотурье",
№ 1021 "Екатеринбург - Волчанск",
№ 533 "Екатеринбург - Черемухово" через Североуральск,
№ 1044 "Екатеринбург - Качканар",
№ 1095 "Екатеринбург - Салават-Кумертау" через Уфу, Стерлитамак,
№ 928 "Екатеринбург - Магнитогорск" через Касли, Кыштым, Миасс, Верхнеуральск,
№ 922 "Екатеринбург - Магнитогорск",
№ 534 "Екатеринбург - Курган",
№ 1071 "Екатеринбург - Таборы" через Тавду,
№ 1055 "Екатеринбург - Туринск"
А на межрегиональных и международных маршрутах в эти дни появятся дополнительные рейсы. Изменения коснутся следующих направлений:
"Екатеринбург - Костанай",
№ 848 "Екатеринбург - Уфа",
№ 589 "Екатеринбург - Челябинск",
№ 944 "Екатеринбург - Миасс",
№ 1030 "Екатеринбург - Соликамск".
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