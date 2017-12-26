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Эффект парной подорвет здоровье нескольких миллионов человекСегодня в 11:38

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Виной всему высокая влажность.

Рост влажности из-за повышения температур при глобальном потеплении может стать опасным для нескольких миллионов жителей Земли. Такую гипотезу выдвинули исследователи Колумбийского университета (Нью-Йорк) в своей статье, размещенной на IOPscience.

Люди легче переносят жару при низкой влажности. Однако в последние годы последний показатель только увеличивается, передает "Уралинформбюро".

Новое глобальное исследование говорит, что в грядущие 10 лет повышенная влажность станет бичом сотен миллионов людей. В зону риска попадают юго-восток США, окрестности Амазонки в Южной Америки, Западная и Центральная Африка, юг Ближнего Востока и Аравийский полуостров, Северная Индия и восточный Китай.

К 2070 году в этих областях количество дней, когда так называемый "влажный термометр" будет показывать более 32 градусов выше нуля, будут не единицы, как сейчас, а в 100-250 раз больше. Критической для здоровья человека считается отметка 35 градусов.

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