Среди дочек сотрудников.

В преддверии Нового года в Группе ММК впервые выбирали "Профсоюзную Снегурочку". Участницами организованного профсоюзом конкурса стали 32 девочки в возрасте от 6 до 11 лет - дети работников холдинга.

Жюри оценивало их творческие номера, умение держаться на сцене, оригинальность костюма и поздравления, а также культуру речи, коммуникабельность и выразительность. Юные дарования пели, танцевали, читали стихи, играли на различных музыкальных инструментах и даже показывали акробатические номера.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", лучшей в номинации "Снегурочка - Северное сияние" стала 10-летняя Эвелина Кутасеевич. Девочка занимается пением и танцами. Диплом "Снегурочка - Хрустальный голосок" получила 7-летняя Ангелина Плеханова, в активе которой неоднократные победы на различных областных и городских конкурсах, а главное - вера в то, что в Новый год случаются чудеса и сбываются самые смелые мечты.

Титула "Снегурочка - Зимнее обаяние" удостоились 6-летняя Софья Жлоба и 7-летняя Антонина Ореховская. Софья несколько раз побеждала в конкурсе одаренных детей, а Антонина единственная среди конкурсанток играет на саксофоне.

Занимающаяся танцами и гимнастикой 10-летняя Мерей Хакимова "взяла" номинацию "Снегурочка - Танцующий вихрь". 7-летняя Катя Журавлева, умилив всех выступлением с внушительной группой поддержки из Снеговиков, Деда Мороза и зверушек в зрительном зале, получила награду в номинации "Снегурочка - Новогоднее очарование".

Победительницей конкурса "Профсоюзная Снегурочка-2018" стала 11-летняя Виктория Ищук (ее папа - работник ООО "ОСК"). Она занимается хореографией, постигает актёрское мастерство и увлекается вокалом. За плечами девочки первые места разных городских и даже международных конкурсов.

Виктория примет участие в поздравлении детей на первой профсоюзной елке, которая состоится 7 января 2018 года в цирке.

"В этом году в конкурсах профкома принимало участие особенно много детей. Только в художественном конкурсе к юбилею комбината поучаствовали 600 человек, а у нас есть еще спортивные состязания, творческая "Музыкальная горошина" и многие другие. Мы решили сделать всем активным деткам один общий подарок - большую профсоюзную елку, которая пройдет 7 января в цирке: с новогодними подарками, цирковым представлением, разумеется, с Дедом Морозом и Снегурочкой", - отметила член жюри конкурса, специалист по информационной работе первичной профсоюзной организации Группы ПАО "ММК" Ольга Мартынова.