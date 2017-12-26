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Минтранс предлагает сделать велосипедиста "королем дорог"Сегодня в 12:58

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На специальных участках.

Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, который расширяет права велосипедистов при движении по автомагистралям. Документ, опубликованный на портале официальном портале для размещения информации о проектах нормативных актов и результатах их обсуждения, предполагает внесение изменений в Правила дорожного движения, передает "Уралинформбюро".

Авторы предлагают ввести новые термин и дорожный знак "велосипедная зона". На получивший этот статус территории велосипеды будут иметь абсолютное преимущество перед любыми транспортными средствами, а машинам запретят разгонятся свыше 20 километров в час. Документом также вводится запрет стоянки автомобилей на велопешеходных дорожках и перед бордюрными пандусами для инвалидов. За пределами таких зон велосипедисты будут обязаны следовать сигналам автомобильных и пешеходных светофоров или специального велосипедного светофора. Кроме того, велосипедистам запретят пересекать дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.

Эксперты с настороженностью относятся к изменениям, подготовленным по поручению вице-премьера РФ Игоря Шувалова. "Минтранс пытается включить в дорожное движение нового полноценного игрока — велосипедиста. Но в нынешних реалиях сделать это будет очень тяжело. Причина в том, что последние 20 лет сеть дорог в российских городах, даже в Москве, почти не развивалась. У нас и так явный дефицит пространства для автомобилистов и пешеходов, и теперь он будет только усилен. Все это приведет лишь к росту опасности для пешеходов и самих велосипедистов, а также спровоцирует дополнительные конфликты на дорогах", - цитирует "Коммерсантъ" главу общественной организации "Союз пешеходов" Владимира Соколова.

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