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"РСГ-Академическое" и УрГЭУ будут готовить специалистов в сфере ЖКХСегодня в 13:38

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В рамках соглашения.

25 декабря 2017 года в екатеринбургском Академическом было подписано соглашение между АО "РСГ-Академическое", УК Академический" и Уральским государственным экономическим университетом об открытии в самом молодом районе города кафедры ЖКХ. Документ завизировали генеральный директор компании Виктор Киселев и ректор вуза Яков Силин.

Необходимость в создании кафедры вызвана дефицитом специалистов ЖКХ на рынке труда. А быстро растущая инженерная инфраструктура Академического, где внедряются новые технологии, станет для студентов хорошей учебной базой.

Обучать специалистов планируют по нескольким направлениям: управление персоналом, экономика в сфере ЖКХ и инженерное дело. Читать лекции будут действующие работники и педагоги УрГЭУ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое".

"Практика студентов и стажировка преподавателей, тех, кто будет учить, – это полная связка, взаимодействие, и результат будет", - уверен ректор университета Яков Силин.

На сегодня в Академическом трудятся почти 600 коммунальщиков, и с каждым годом эта цифра будет расти. "Мы собираемся увеличивать наш район в три раза. Представьте, сколько специалистов нам нужно. Нам бы хотелось, чтобы на нашей базе мы учили специалистов других районов, городов, чтобы они переучивались, чтобы брали наш опыт", - поделился генеральный директор АО "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

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