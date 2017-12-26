И пользоваться европротоколом.

Свердловская Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой чаще пользоваться европротоколом при ДТП. Это позволит быстрее освободить дорогу после аварии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

По оценкам сервиса "Яндекс. Пробки", 26 декабря Екатеринбург встал в 8-бальных заторах. Усложняет ситуацию большое количество автомобилей, снег и множество мелких ДТП. Так, утром 26 декабря сразу три аварии около Широкореченского кладбища создали серьезные проблемы в районе.

Стоит напомнить, европротокол можно оформить, если в ДТП не пострадали люди, а участники аварии одинаково оценивают ситуацию. Протокол составляется без сотрудников полиции.