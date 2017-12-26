Смерть наступает за несколько часов.

С начала 2017 года 525 жителей Японии оказались заражены опасной "плотоядной" бактерией, вызывающей стрептококковый токсический шоковый синдром (STSS).

По данным Национального института инфекционных заболеваний, возбудителем является стрептококк группы А. Инфекция настолько быстро распространяется по организму, что от момента заражения до летального исхода может пройти лишь несколько часов, пишет The Asahi Shimbun.

Основные симптомы заболевания отеки, боли в руках и ногах и жар. "Плотоядный" стрептококк вызывает некроз и развитие полиорганной недостаточности.

Для лечения пациентов используют антибиотики на основе пенициллина, но метод эффективен только на ранней стадии. В тяжелых случаях проводятся ампутации, передает "Уралинформбюро".

Медики призывают японцев обращать внимание на ступни и при обнаружении отеков немедленно обращаться в больницу.