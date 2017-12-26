С 2019 года.

В Курганской области с 1 января 2019 года будет запрещена торговля алкогольной продукцией в магазинах, расположенных в жилых зданиях. Такое решение 26 декабря приняли депутаты Зауральского Заксобрания, передает "Уралинформбюро".

Запрет розничной продажи спиртосодержащей продукции касается помещений, переведенных из квартир в торговые точки, расположенные в многоквартирных домах, а также цокольных и подвальных помещениях.

Соответствующий законопроект депутаты рассмотрели во втором чтении.

"В частности, устанавливается запрет розничной продажи алкоголя в помещениях, переведенных из жилого фонда в нежилой и расположенных в многоквартирных домах. Проектом закона установлен срок вступления в силу – 1 января 2019 года, для того чтобы в течение переходного периода предприниматели смогли адаптироваться к вносимым изменениям", - уточнили в пресс-службе ЗакСо региона.

Своим решением законодатели перечеркнули бизнес владельцев алкомаркетов, размещенных в перестроенных под них квартирах.