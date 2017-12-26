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Екатеринбургский колледж признан опасным для жизниСегодня в 17:30

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Из-за аварийного состояния.

Здание Уральского музыкального колледжа на улице Антона Валека в Екатеринбурге представляет опасность для учащихся. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Столь неутешительный вывод был сделан по итогам проверки, организованной сотрудниками прокуратуры Верх-Исетского района. Ранее помещение обследовали специалисты областного департамента государственного жилищного и строительного надзора.

Согласно заключению надзорного органа, стены и перекрытия в блоках А и Б находятся в аварийном состоянии. Соответственно, их дальнейшая эксплуатация противоречит федеральному закону "Об образовании Российской Федерации", создает потенциальную опасность обрушения или повреждения части здания или всего здания, ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних учащихся и педагогических работников, считают в надзорном ведомстве.

Прокуратура намерена через суд принудить руководство колледжа привести конструкции блока А здания в работоспособное состояние, а до момента устранения замечаний эксплуатацию блока следует приостановить.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление прокурора в полном объеме, однако решение в законную силу пока не вступило.

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