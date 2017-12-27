На всю область их всего 86.

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и еще ряде свердловских городов нет площадок, подготовленных для запуска фейерверков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадки по ряду критериев должна подготавливать администрация города и согласовывать их со спасателями. Именно на специальных участках, а не во дворах горожане должны запускать салюты и фейерверки.

К новогодним каникулам в области по всем правилам обустроено 86 площадок для запуска фейерверков. Причем сразу 23 - в Талицком ГО, 19 - в Невьянском ГО, по 5 - в Качканаре и Березовском, 4 - в Арамиле.

Впрочем, совсем без праздничных фейерверков жители Екатеринбурга, вероятно, не останутся. Для организованных городских салютов на открытие елки на Площади 1905 года и в Новогоднюю ночь подрядные организации получили разовые разрешения. Безопасность в это время будут обеспечивать специальные бригады МЧС.