Свердловские дальнобойщики предстанут перед судом за стачку против "Платона"26 декабря в 18:36
- Текст
28 декабря.
В Березовском городском суде 28 декабря 2017 года будут судить трех дальнобойщиков за несанкционированную протестную акцию против системы "Платон". Заседание должно было состояться 26 декабря, но его перенесли по ходатайству водителей большегрузов.
"Все три заседания перенесены на 28 декабря, поскольку мы только вчера ознакомились с делами, было мало было времени на подготовку. Сейчас адвокат знакомится с материалами", - сообщил "Уралинформбюро" дальнобойщик Максим Фокин.
По его словам, протокол был составлен якобы за проведение массовых несанкционированных мероприятий. "На самом деле у меня был одиночный пикет, остальные машины стояли без всяких лозунгов и призывов – отдельно от меня", - добавил Фокин.
Стоит напомнить, что 15 декабря 3 большегруза встали на 20-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Также забастовки против системы взимания оплаты с большегрузов "Платон" прошли в Центральной России, Оренбуржье, Сибири и на Дальнем востоке. Наказание за несогласованные публичные акции в форме группового пикета предусматривает штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
Ранее по теме:
Свердловские дальнобойщики вышли на стачку против "Платона"
В Москве разгоняют стачку против "Платона"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
26 декабря в 19:51
Свердловского борца с коррупцией приговорили к 8 годам "строгача" за взятку
И лишили звания.26 декабря в 19:28
Скончался композитор Владимир Шаинский
На 93-м году жизни.26 декабря в 19:02
Стали известны подробности перестрелки на екатеринбургской овощебазе №4
Двое раненых.26 декабря в 18:36
Свердловские дальнобойщики предстанут перед судом за стачку против "Платона"
28 декабря.26 декабря в 18:34
Таджичка получила срок за продажу знакомой в секс-рабство
В ОАЭ.26 декабря в 18:27
В Прикамье застреливший человека охотник избежал колонии
Он принял убитого за кабана.26 декабря в 18:24
Спасатели не нашли в Екатеринбурге мест для запуска новогодних фейерверков
На всю область их всего 86.26 декабря в 17:56
Барнаулец набросился на собутыльника с топором после спора о Толкине
И древнем оружии в его творчестве.26 декабря в 17:36
Район Зауралья под новый год остался без главы
Дума объявила конкурс.26 декабря в 17:30
Екатеринбургский колледж признан опасным для жизни
Из-за аварийного состояния.26 декабря в 17:21
"Судимся с Ротенбергом": чиновников Асбеста призвали к ответу
Представители НСК.26 декабря в 17:03
Основатель ячейки террористов в Таджикистане получил 20 лет колонии
За терроризм, экстремизм и наемничество.26 декабря в 17:03
Очевидцы рассказали о застреленном на екатеринбургской овощебазе №4
В полиции молчат.26 декабря в 17:00
Руководители "РН-Пурнефтегаза" отрабатывают чувство локтя
На футбольном поле.26 декабря в 16:49
Футболистом года в России стал форвард "Спартака" Промес
В числе лучших отмечен игрок "Урала".
Главные новости
- 26 декабря в 19:02Стали известны подробности перестрелки на екатеринбургской овощебазе №4
- 26 декабря в 18:24Спасатели не нашли в Екатеринбурге мест для запуска новогодних фейерверков
- 26 декабря в 16:26В Зауралье депутаты "свернут" торговлю алкоголем в жилых домах
- 26 декабря в 16:22Как Винницкий в воду смотрел?
- 26 декабря в 14:37Шадрин призвал депутата Лобова покаяться за "вызывалку"
Аналитика
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.