28 декабря.

В Березовском городском суде 28 декабря 2017 года будут судить трех дальнобойщиков за несанкционированную протестную акцию против системы "Платон". Заседание должно было состояться 26 декабря, но его перенесли по ходатайству водителей большегрузов.

"Все три заседания перенесены на 28 декабря, поскольку мы только вчера ознакомились с делами, было мало было времени на подготовку. Сейчас адвокат знакомится с материалами", - сообщил "Уралинформбюро" дальнобойщик Максим Фокин.

По его словам, протокол был составлен якобы за проведение массовых несанкционированных мероприятий. "На самом деле у меня был одиночный пикет, остальные машины стояли без всяких лозунгов и призывов – отдельно от меня", - добавил Фокин.

Стоит напомнить, что 15 декабря 3 большегруза встали на 20-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. Также забастовки против системы взимания оплаты с большегрузов "Платон" прошли в Центральной России, Оренбуржье, Сибири и на Дальнем востоке. Наказание за несогласованные публичные акции в форме группового пикета предусматривает штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

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