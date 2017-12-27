К 2036 году.

Росстат составил прогноз роста численности населения страны. Согласно оптимистичному варианту к 2036 году количество россиян достигнет 154 миллионов человек, средний вариант предполагает численность жителей страны в 147 миллионов человек, по низкому варианту прогноза к этому сроку число жителей страны упадет до 138 миллионов.

Расти населения страны будет за счет притока мигрантов, пишут "Известия" со ссылкой на документы статистического ведомства. По оптимистичному прогнозу, ежегодно в стране будет селиться 350-450 тысяч человек.

При этом в России будет сокращаться число трудоспособных граждан и расти число пенсионеров: в Минэкономразвития уже готовятся привлекать к трудовой деятельности инвалидов и пенсионеров.

На 1 января этого года численность россиян составляла почти 147 миллионов человек, передает "Уралинформбюро". По данным РАНХиГС, приток мигрантов по итогам 2017-го будет минимальным за последние семь лет. За шесть месяцев он составил 102 тысячи человек.