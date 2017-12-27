×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Численность россиян достигнет 154 миллионов за счет мигрантовСегодня в 08:57

К 2036 году.

Росстат составил прогноз роста численности населения страны. Согласно оптимистичному варианту к 2036 году количество россиян достигнет 154 миллионов человек, средний вариант предполагает численность жителей страны в 147 миллионов человек, по низкому варианту прогноза к этому сроку число жителей страны упадет до 138 миллионов.

Расти населения страны будет за счет притока мигрантов, пишут "Известия" со ссылкой на документы статистического ведомства. По оптимистичному прогнозу, ежегодно в стране будет селиться 350-450 тысяч человек.

При этом в России будет сокращаться число трудоспособных граждан и расти число пенсионеров: в Минэкономразвития уже готовятся привлекать к трудовой деятельности инвалидов и пенсионеров.

На 1 января этого года численность россиян составляла почти 147 миллионов человек, передает "Уралинформбюро". По данным РАНХиГС, приток мигрантов по итогам 2017-го будет минимальным за последние семь лет. За шесть месяцев он составил 102 тысячи человек.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
вот что это на самом деле Сегодня в 12:08

Вытесняют русскую нацию с территории России

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×