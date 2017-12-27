Обозначены новые критерии расторжения брака.

В Турции для развода мужу достаточно назвать жену сестрой или матерью. Соответствующую фетву опубликовало республиканское управление по делам религии (диянет), передает "Уралинформбюро".

"Если муж назвал свою жену матерью или сестрой, то их брак будет считаться расторгнутым", - говорится в документе.

Есть в нем и другое условие - если для супругов это первый развод, то позже они снова могут вступить в брак.

До этого диянет издал еще одну фетву от разводе. Брак считается расторгнутым, если муж трижды напишет в смс, по электронной почте или факсу слово "talak" (развод - арабск., прим.ред.) или произнесет его в телефонном разговоре. Правда, жена должна удостовериться, что автором и отправителем сообщения является именно супруг.