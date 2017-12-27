×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Туркам для развода хватит "мамы" или "сестры"Сегодня в 09:57

  • Текст

Обозначены новые критерии расторжения брака.

В Турции для развода мужу достаточно назвать жену сестрой или матерью. Соответствующую фетву опубликовало республиканское управление по делам религии (диянет), передает "Уралинформбюро".

"Если муж назвал свою жену матерью или сестрой, то их брак будет считаться расторгнутым", - говорится в документе.

Есть в нем и другое условие - если для супругов это первый развод, то позже они снова могут вступить в брак.

До этого диянет издал еще одну фетву от разводе. Брак считается расторгнутым, если муж трижды напишет в смс, по электронной почте или факсу слово "talak" (развод - арабск., прим.ред.) или произнесет его в телефонном разговоре. Правда, жена должна удостовериться, что автором и отправителем сообщения является именно супруг.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×