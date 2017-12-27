А за руль пустят опытных водителей.

Автобусы при организованной перевозке групп детей должны быть оснащены включенным маячком желтого или оранжевого цвета. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Изменение будет внесено в Правила дорожного движения, передает "Уралинформбюро". Кроме того, к управлению таких автобусов должны допускаться водители, имеющие стаж вождения не меньше одного года.

Разговоры о необходимости повысить безопасность передвижения детских групп велись около года. Поводом стала авария в Югре 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозивший группу юных спортсменов, столкнулся с грузовиком. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

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