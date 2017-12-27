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Лопни или утопи: санврачи опубликовали алгоритм выбора красной икрыСегодня в 12:01

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Правило первое: с рук не брать!

Санитарные врачи в преддверии Нового года разработали рекомендации по выбору красной икры. Правила опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора, передает "Уралинформбюро".

Специалисты советуют не покупать деликатес с рук и в местах несанкционированной торговли. В магазинах первым делом нужно изучить этикетку - на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Причем надпись должна быть "выбита" изнутри.

Нельзя покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Она запрещена с 2010 года, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

Важен и внешний вид банки: она не должна проминаться и быть вздутой.

Уже дома, открыв банку, нужно провести еще несколько тестов на натуральность. "Икра должна заполнять баночку полностью. Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - "сдувшиеся", вероятно, икру уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро и лопаются при слабом нажатии. Искусственные же икринки однородны, их оболочка более жесткая и сложно лопается. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду", - рассказали специалисты.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре плюс 2-6 градусов на нижней полке. Из открытой банки деликатес надо съесть за сутки. Недоеденную продукцию лучше переложить в стеклянную посуду.

В ведомстве напомнили, что икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель, – весьма ценный пищевой продукт, богатый йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Однако в этом году позволить себе столь ценный деликатес смогут не все: из-за малого количества сырья цены на красную икру в России существенно выросли.

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