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Американские ученые нашли лекарство от ВИЧСегодня в 12:01

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Идеальное для профилактики.

Исследователи из Йельскогого университета создали уникальное вещество, защищающее клетки от ВИЧ. Препарат уже опробовали на мышах, пишет американский журнал PNAS.

Существующая антиретровирусная терапия способна подавлять размножение вируса в клетках человека, передает "Уралинформбюро". Но ни один препарат не способен сделать это на 100%. Некоторые вирусы становятся неуязвимы. А при остановке приема терапии из-за побочных эффектов вирус начинает активно распространяться в организме.

Американские биологи взяли самые активные компоненты терапии и создали новый препарат – под названием "Вещество-1". Он воздействует на вирус примерно в 2,5 тысячи раз эффективнее, чем его исходники.

Во время опытов доза вещества защищала здоровых мышей от заражения на протяжении 30 дней. У больных грызунов препарат подавляет размножение вируса без каких-либо побочных эффектов.

"Вещество-1" может стать основой для безопасных лекарств и средств профилактики от вируса иммунодефицита человека.

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