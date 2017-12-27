Идеальное для профилактики.

Исследователи из Йельскогого университета создали уникальное вещество, защищающее клетки от ВИЧ. Препарат уже опробовали на мышах, пишет американский журнал PNAS.

Существующая антиретровирусная терапия способна подавлять размножение вируса в клетках человека, передает "Уралинформбюро". Но ни один препарат не способен сделать это на 100%. Некоторые вирусы становятся неуязвимы. А при остановке приема терапии из-за побочных эффектов вирус начинает активно распространяться в организме.

Американские биологи взяли самые активные компоненты терапии и создали новый препарат – под названием "Вещество-1". Он воздействует на вирус примерно в 2,5 тысячи раз эффективнее, чем его исходники.

Во время опытов доза вещества защищала здоровых мышей от заражения на протяжении 30 дней. У больных грызунов препарат подавляет размножение вируса без каких-либо побочных эффектов.

"Вещество-1" может стать основой для безопасных лекарств и средств профилактики от вируса иммунодефицита человека.