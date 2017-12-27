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Свердловское УФАС оштрафовало продуктовые сети на 300 тысячСегодня в 12:59

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Из-за жалоб покупателей.

Федеральные сети продуктовых магазинов "Ашан" и "Магнит" оказались в "черном списке" свердловского УФАС. На них поступило больше всего жалоб от покупателей. Об этом "Уралинформбюро" сообщил глава ведомства Дмитрий Шалабодов.

Также жаловались покупатели и на магазины региональных сетей - "Монетки", "Мегамарта" и "Верного". За административные нарушения компании заплатили штрафы на общую сумму 310 тысяч рублей.

В прошлом году ритейлеры были оштрафованы на 680 тысяч.

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