Из-за жалоб покупателей.

Федеральные сети продуктовых магазинов "Ашан" и "Магнит" оказались в "черном списке" свердловского УФАС. На них поступило больше всего жалоб от покупателей. Об этом "Уралинформбюро" сообщил глава ведомства Дмитрий Шалабодов.

Также жаловались покупатели и на магазины региональных сетей - "Монетки", "Мегамарта" и "Верного". За административные нарушения компании заплатили штрафы на общую сумму 310 тысяч рублей.

В прошлом году ритейлеры были оштрафованы на 680 тысяч.