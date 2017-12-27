Свердловские водители продолжают ездить на красный и давить пешеходовСегодня в 12:44
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Дёмин посетовал на невнимательности автомобилистов.
Общая аварийность на Среднем Урале в 2017 году снизилась на 15%. Об этом 26 декабря заявил глава свердловского управления ГИБДД Юрий Дёмин, передает "Уралинформбюро".
Он отметил, что снижение зафиксировано практически по всем показателям: минус 15% по погибшим, 16% - по раненым. Также наблюдается снижение по смертности в ДТП детей (минус 45%).
Актуальной остается проблема проезда водителей на красный сигнал светофора. Из-за таких нарушений регулярно происходят столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.
Также Юрий Дёмин посетовал на отсутствие дисциплины у водителей общественного транспорта. На прошлой неделе на ковер в УГИБДД вызвали директоров автотранспортных предприятий. "Я был шокирован, у одного предпринимателя - 80 автобусов, при этом у двух из трех водителей есть неоплаченные штрафы", - рассказал полицейский. Он предложил обратиться к опыту московских коллег: администрация столицы, по его словам, незамедлительно расторгает договоры с теми перевозчиками, у которых регулярно происходят нарушения.
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