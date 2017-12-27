×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские водители продолжают ездить на красный и давить пешеходовСегодня в 12:44

  • Текст

Дёмин посетовал на невнимательности автомобилистов.

Общая аварийность на Среднем Урале в 2017 году снизилась на 15%. Об этом 26 декабря заявил глава свердловского управления ГИБДД Юрий Дёмин, передает "Уралинформбюро".

Он отметил, что снижение зафиксировано практически по всем показателям: минус 15% по погибшим, 16% - по раненым. Также наблюдается снижение по смертности в ДТП детей (минус 45%).

Актуальной остается проблема проезда водителей на красный сигнал светофора. Из-за таких нарушений регулярно происходят столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

Также Юрий Дёмин посетовал на отсутствие дисциплины у водителей общественного транспорта. На прошлой неделе на ковер в УГИБДД вызвали директоров автотранспортных предприятий. "Я был шокирован, у одного предпринимателя - 80 автобусов, при этом у двух из трех водителей есть неоплаченные штрафы", - рассказал полицейский. Он предложил обратиться к опыту московских коллег: администрация столицы, по его словам, незамедлительно расторгает договоры с теми перевозчиками, у которых регулярно происходят нарушения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×