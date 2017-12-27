С улицы Карла Либкнехта.

Левый поворот с улицы Карла Либкнехта на проспект Ленина отныне запрещен в Екатеринбурге. Соответствующие дорожные знаки, согласно постановлению ГИБДД Екатеринбурга, уже появились на перекрестке, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской мэрии.

Госавтоинспекторы посчитали, что это позволит снизить заторы на улице. Как пишут горожане в соцсетях, на проспекте Ленина стоят патрули ДПС: инспекторы ловят нарушителей.