Дёмин повесил "кирпич" на платные паркоматы в ЕкатеринбургеСегодня в 13:04
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С одобрения министра внутренних дел.
Платные парковки, обустроенные администрацией Екатеринбурга в центре города, остаются вне закона. Как пояснил 26 декабря 2017 года глава свердловского УГИБДД Юрий Дёмин, у полицейских нет права разглашать персональные данные, на чем настаивают чиновники мэрии.
"Этот вопрос прописан на уровне федерального законодательства. Мы не можем давать такую информацию, потому что в законе запрет на это. А у нас как? Сначала запустили, а потом стали говорить - давайте нам информацию", - отметил Дёмин.
По словам полицейского, некоторое время назад на соответствующий запрос губернатора региона Евгения Куйвашева пришел ответ за подписью министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В нем также сказано, что сегодняшнее законодательство не предусматривает передачу информации, а потому выполнять эту задачу невозможно.
Чтобы алгоритм работал, это должно быть в правовом поле, а не самостийно, подчеркнул глава УГИБДД: "Если мы разрешим, то через несколько недель вы напишите мне гневное письмо, на каком основании мои данные оказались на столе у квартального?"
При этом Дёмин подчеркнул, что технически УГИБДД к передаче данных готово.
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