Задержание - дело времени.

Сотрудники свердловской ГИБДД установили личность велосипедиста, сбившего школьника у гимназии №9 в Екатеринбурге.

"Нам известен этот человек, он житель Каменска-Уральского и у него не все хорошо с законом. Сейчас его разыскивает полиция. Он пока прячется", - заявил 26 декабря глава областного управления ведомства Юрий Дёмин, подчеркнув, что задержание байкера дело времени.

16 октября 2017 года велосипедист на большой скорости сбил 9-летнего мальчика напротив центрального входа в гимназию №9 на проспекте Ленина, напоминает "Уралинформбюро". ДТП вызвало широкий общественный резонанс. После происшествия Юрий Дёмин заявил, что с весенне-летнего сезона 2018 года автоинспекторы начнут бороться с велосипедистами, которые ездят по тротуарам. По его словам, байкерам дали полную свободу, чем они активно пользуются, гоняя на высокой скорости по пешеходным дорожкам.

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