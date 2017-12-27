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Перелет в Екатеринбург на ЧМ-2018 подорожал в 4 разаСегодня в 14:41

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И это не предел.

Во время мундиаля авиабилеты в столицу Урала из других городов, принимающих ЧМ-2018, стоят в 4,2 раза больше, чем в обычные дни. Так, стоимость перелета из Москвы возрастает с 7,5 тысяч рублей до 20-40 тысяч. Прилететь из Самары в Екатеринбург обойдется от 55 до 70 тысяч рублей, пишет РБК.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" подтвердили "Уралинформбюро", что сейчас в продаже остались только дорогие билеты – премиум и бизнес-класса. Но расписание на лето еще не сформировано до конца – в расписании авиаперевозчика еще могут появиться рейсы с дешевыми билетами. В авиакомпании не отрицают, что могут запустить чартеры специально для болельщиков. Оргкомитет турнира централизовано этого делать не планирует.

В среднем цена на перелеты к местам матчей мундиаля выросла на 230%. Больше всех подорожал перелет в Волгоград – в 5,3 раза. Сейчас в федеральной ФАС находится три обращения граждан о завышенных ценах на авиаперелеты.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. "Екатеринбург Арена" примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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