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Свердловчанам проложили дорогу к ОстровуСегодня в 16:20

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Отремонтировав мост через реку Пышму.

В Тугулымском городском округе открыли отремонтированный мост через реку Пышма, соединяющий поселок Тугулым с деревней Остров. Реконструкция обошлась региону в 20,3 миллиона рублей. Деньги выделили из резервного фонда, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил муниципальным властям и правительству восстановить мост через Пышму по итогам рабочей встречи с главой городского округа Сергеем Селивановым, которая состоялась 31 января 2017 года.

По словам Селиванова, мост для муниципалитета – проблемный объект.

"Раньше мы своими силами как-то поддерживали его в приемлемом состоянии, но в результате паводка он был разрушен. Возникла необходимость капитально отремонтировать и отстроить этот мост, чтобы у людей круглогодично была связь с большой землей", – заявил глава городского округа.

Стоит отметить, что мост входит в состав дороги "поселок Заводоуспенский – Бочкари – деревня Остров". Проезжая часть обновленного перехода через реку составляет шесть метров в ширину, а полная длина – 62,7 метра. Расчетный срок службы сооружения – 30 лет.

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