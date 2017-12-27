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Пять животных "пролетели мимо" Красной книги Сегодня в 16:53

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Изменения внесли впервые за 20 лет.

Министерство природных ресурсов и экологии России внесло изменение в Красную книгу. Приказ об этом подписал глава ведомства Сергей Донской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минприроды.

Так, в Книгу вошла полосатая гиена, тюлень-монах, сайгак, ханкайский цокор, крапчатый суслик, индийский дикобраз, европейская широкоушка и прочие.

Из под особой охраны государства вывели бабочку Мнемозину, китайского окуня, желтощёка, сома Солдатова и обыкновенного серого сорокопута.

По спорным видам (гималайскому медведю, подвидам северного оленя, серому гусю, нескольким видам гуменника, серой утке, кавказской серне, кавказскому благородному оленю, сибирскому горному козлу) решение будет принято после дополнительных исследований.

В согласовании списков животных приняло участие министерство сельского хозяйства России и Российская академия наук.

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