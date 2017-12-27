Дёмин призвал бойкотировать незаконную "зебру" на площади 1905 годаСегодня в 16:42
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Но пешеходов – не давить.
Глава свердловского управления ГИБДД Юрий Дёмин объявил "зебру" на площади 1905 года незаконной. Он также заявил, что дорожные инспекторы не вправе штрафовать тех водителей, которые не пропускают двигающихся по нарисованной линии пешеходов, передает "Уралинформбюро".
"Кто вам сказал, что там пешеходный переход? Там нет пешеходного перехода. Это самодеятельность строителей. Может быть, они решили какую-то картину на площади нарисовать? Но картина, могу сказать, не удалась. Либо художник с немного искривленным зрением, либо строители. Пешеходный переход – это, во-первых, когда установлен пешеходный знак. Во-вторых, когда он согласован, то есть официально включен в дислокацию", - пояснил руководитель управления.
Он подчеркнул, что светофорный объект на перекрестке был установлен для посетителей ТЦ "Пассаж", а вовсе не для удобства пешеходов. "Поэтому мы сказали: "Светофоров там быть не должно, пешеходных переходов быть не должно". А то, что наставили там, выделили по диагонали - пусть остается, ничего страшного. На чемпионат мира по футболу приедут туристы, будут удивляться, фотографироваться", - с улыбкой продолжил Юрий Дёмин.
По его словам, ни одного водителя за непропуск пешеходов на данном перекрестке ГИБДД не наказывала и наказывать не будет. Тем не менее, главный дорожный инспектор области призвал водителей в спорных ситуациях руководствоваться не существующими правилами дорожного движения, а благоразумием.
"Есть такая категория пешеходов – независимо от того, пропускает их автомобилист или не пропускает – они как шли, так и идут. Если водитель видит, что какой-то пешеход в броне идет – ну, пропусти ты его!", - подытожил Дёмин.
Стоит напомнить, что администрация Екатеринбурга настаивает на законности нестандартного пешеходного перехода на площади 1905 года. Его странную форму (две части "зебры" не сходятся посередине) чиновники объясняют сложившейся застройкой – наличием въезда в "Пассаж". В мэрии уверены, что переход не противоречит требованиям ГОСТ.
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