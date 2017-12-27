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Автомобилисты Екатеринбурга отдохнут 1 января от общественного транспортаСегодня в 16:59

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Ранним утром.

31 декабря трамваи и троллейбусы будут ходить по Екатеринбургу до 22.30, а время работы метрополитена увеличится на час – до 01.00. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

В первый день 2018 года основная часть наземного общественного транспорта выйдет на маршруты позже – в 09.00, а не в 06.00, как обычно. 2 января – в 08.00.

С 3 января транспорт будет ходить в штатном режиме по расписанию выходного дня (с 06.00 до 23.00 часов), но с увеличенными интервалами движения.

В Рождественскую ночь добраться куда-либо на метро можно будет до 01.00, а на другом общественном транспорте до 23.00.

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