ТОП-5 главных собачьих видео Сегодня в 15:42
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По версии "Уралинформбюро".
Накануне Года Собаки вспоминаем лучше видео с четвероногими друзьями за прошедший год.
1. "Гав-гав" на здоровье
Они работают без официального трудоустройства и трудовых книжек. Трудятся в хосписе, психиатрической клинике и детском доме-интернате для умственно-отсталых детей. Работают над самооценкой, координацией движений, развитием речи, познавательных процессов и эмоционального интеллект своих пациентов. Эти трудяги - собаки-терапевты. В рамках канис-терапии псы помогают при реабилитации людей после инсультов и занимаются с детьми с синдромом Дауна, ДЦП, задержкой развития. Читайте про них в специальном проекте "Уралинформбюро".
2. Тагил рулит!
Прикрываясь маркетинговыми терминами и шутками, 12-летний Егор Иванов запустил в Нижнем Тагиле социальный проект - "Какакеты". В парке родного Нижнего Тагила подросток установил стенд с пакетами для уборки за домашними питомцами. Фокус группа довольна: больше не придется "в новых кроссовках по какахам" ходить.
3. "Приворожил"
Бразильский пес так торопился пометить территорию, что перепутал сидящего на тротуаре мужчину с гидрантом. Оскорбленный до глубины души житель Рио-де-Жанейро решил отомстить собаке. Но в последний момент передумал. Вместо грозящего псу пинка, животное получило новый дом - бразилец забрал собаку себе.
4. Пока никто не видит нас
Знаете, что делает ваш питомец, пока вас нет дома? Вот и пользователь Twitter под ником @PendleburyErik не знал. Пока не увидел ЭТО. Оставшись один, его хаски и не думает грустить - пес резвится на батуте. Но заподозрив "слежку", сразу принимает чинный вид.
5. Франциск и 47 козлят
Щенок сенбернара по кличке Франциск попал на ферму в американском штате Мэн, где уже жили 47 козлят. Пес очень хотел подружиться с местными. Но рогатые не спешат принимать собаку в свою компанию - рогами не вышел.
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