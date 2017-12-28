Биолог из МГУ нашел способ уничтожения онкологии27 декабря в 19:48
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Раковые клетки уморят голодом.
Учёные из МГУ и Швеции придумали, как остановить рост раковых клеток. Они заставили злокачественные образования постоянно "голодать". Это привело в остановке производства белков, которые не дают им самоликвидироваться, передает "Уралинформбюро".
О новом способе остановки роста раковых клеток говорится в научном журнале BBA General subjects. Издание опубликовало результаты медицинского исследования, проведенного командой экспертов из России и Швеции.
Один из авторов исследования, профессор биологического факультета МГУ Борис Животовский пояснил, что раковые клетки постоянно потребляют огромное количество поступающих в организм их жертвы питательных веществ и непрерывно растут.
Известно, что даже такая простая процедура, как ограничение онкологического больного в питании на время химиотерапии, способна повысить эффективность лечения. Однако как идет этот процесс на клеточном уровне, ранее толком изучено не было.
В процессе нового исследовании, ученые вырастили в лаборатории две колонии различных типов "бессмертных" раковых клеток и лишили их пищи. Так они смогли отследить смену активности генов, отвечающих за способность клеток делиться и противостоять химиотерапии.
В итоге были выявлены участки ДНК раковых образований, которые больше всего страдают от такой вынужденной "диеты".
Исследователи надеются, что их открытие позволит воздействовать на работу белков с помощью обновленных химических препаратов.
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