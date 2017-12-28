Подушки безопасности могут рвануть.

Японский автопроизводитель отзывает в России свыше 106 тысяч автомобилей моделей Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II, X-Trail. Это связано с дефектами в системе безопасности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По данным ведомства, у изготовителя проблемы с подушками безопасности для переднего пассажира.

"Причиной отзыва автомобилей NISSAN является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температурой. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон", - говорится в сообщении Росстандарта.

Владельцев бракованных моделей известят о необходимости ремонта. Кроме того, уже сейчас можно самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр, где проверят, а при необходимости и заменят газогенератор.

Все ремонтные работы будут проводится для владельцев бесплатно.