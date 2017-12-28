В новогодние праздники.

Неотложная экстренная медицинская помощь в новогодние праздники будет оказываться жителям Екатеринбурга в штатном режиме. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации города.

Бригады скорой помощи будут работать круглосуточно, в приоритете – вызовы из общественных мест и с улиц.

Районные поликлиники примут пациентов с 09.00 до 15.00, вызовы на дом с 08.00 до 20.00 будут обслуживаться бригадами "неотложки", после – бригадами скорой.

Стоматологическую помощь можно будет получить во всех муниципальных клиниках этого профиля с 09.00 до 15.00. В ночное время детей примут стоматологи ДГКБ №9, взрослых – в больнице на Пушкина,1.