На Новый год.

В новогодние выходные столицу Урала ждет осенняя температура. В ночь на пятницу столбики термометров покажут минус 3-5. Днем ожидается 0 – минус 2, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского гидрометцентра.

В субботу и воскресенье похолодает до минус 4, в выходные по ночам – не ниже минус 8.

Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. В пятницу ожидается небольшой снег, в выходные – облачно, без существенных осадков.