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Пекин продлил безвизовый транзит до шести сутокСегодня в 10:10

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Для России и еще 52 стран.

Россияне, летящие через Китай в другие страны, смогут шесть дней находиться без визы в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй. Поднебесная продлила безвизовый транзит с 72 до 144 часов для граждан 53 стран, в том числе России, сообщает Центральное телевидение Китая.

В программе безвизового транзита принимают участие главный аэропорт Пекина Шоуду и Западный вокзал китайской столицы, а также международный аэропорт Тяньцзиня и его круизный морской порт. Для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом, следует предъявить действующие проездные документы и билеты в третью страну, передает "Уралинформбюро".

Власти Китая подчеркивают, что у иностранцев теперь будет достаточно времени для путешествий или участия в бизнес-конференциях. В Поднебесной надеются, что это поможет развитию гражданской авиации и туризма, особенно в Тяньцзине и Хэбэе.

Стоит отметить, что в прошлом году аналогичные послабления в визовом режиме вводились в Шанхае и соседних с ним провинциях Цзянсу и Чжэцзян.

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