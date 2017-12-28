Для России и еще 52 стран.

Россияне, летящие через Китай в другие страны, смогут шесть дней находиться без визы в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй. Поднебесная продлила безвизовый транзит с 72 до 144 часов для граждан 53 стран, в том числе России, сообщает Центральное телевидение Китая.

В программе безвизового транзита принимают участие главный аэропорт Пекина Шоуду и Западный вокзал китайской столицы, а также международный аэропорт Тяньцзиня и его круизный морской порт. Для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом, следует предъявить действующие проездные документы и билеты в третью страну, передает "Уралинформбюро".

Власти Китая подчеркивают, что у иностранцев теперь будет достаточно времени для путешествий или участия в бизнес-конференциях. В Поднебесной надеются, что это поможет развитию гражданской авиации и туризма, особенно в Тяньцзине и Хэбэе.

Стоит отметить, что в прошлом году аналогичные послабления в визовом режиме вводились в Шанхае и соседних с ним провинциях Цзянсу и Чжэцзян.