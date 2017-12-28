Сожгите это немедленно!

В одном из торговых центров столицы Урала судебные приставы конфисковали одежду, представляющую угрозу для здоровья и жизни детей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Вещи они нашли у должника.

Судебные приставы возбудили судебное производство в отношении предпринимателя в пользу управления Роспотребнадзора. Арбитражный суд постановил изъять из оборота одежду, с последующим уничтожением.

Детские вещи не соответствовали требованиям технического регламента о безопасности продукции. Одежду уничтожили.