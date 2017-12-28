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Под Магнитогорском открыли резиденцию Деда МорозаСегодня в 10:57

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Гостей встретит Алиса из Зазеркалья.

В детском загородном оздоровительном центре "Горное ущелье" (входит в состав детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО "ММК") открыли традиционную резиденцию Деда Мороза, которая проработает до 14 января.

Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей компании, развлекательная программа, рассчитанная на всю семью, проходит в оздоровительном центре уже не первый год. Каждый раз она посвящена героям сказок и мультфильмов.

В частности, в 2015 году у Деда Мороза гостила Хозяйка Медной горы, а в прошлом - дети и их родители встречались в "Горном ущелье" с героями мультфильма "Зима в Простоквашино".

Нынешняя программа получила название "Новогодние приключения в Зазеркалье" по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Гости резиденции пройдут увлекательный квест с Алисой, получат подарок и угощение от Деда Мороза, смогут покататься с горок и на коньках.

Кроме того, в загородном центре можно будет покататься на лошадях и купить сувениры.

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