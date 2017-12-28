Жителей Краснотурьинска поставят на конькиСегодня в 11:31
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В городе построят спорткомплекс.
В Краснотурьинске через пять лет появится физкультурно-оздоровительный комплекс с катком. Инвестиционный проект был одобрен правительственной комиссией под руководством первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
Администрация города выделила почти 16 тысяч "квадратов" под размещение ФОКа, строительство которого будет вести "Газпром". Проектно-изыскательные работы начнутся в 2018 году, а окончание строительства запланировано на 2023 год.
"В составе объекта будет ледовая арена с покрытием из искусственного льда, зал для аэробики и атлетической гимнастики, тренажерный зал, раздевалки, административные и технические помещения", - уточнили в ДИПе.
Сегодня в Краснотурьинске нет крытой ледовой площадки. По словам главы города Александра Устинова, новый спортивный комплекс позволит привлечь к занятиям спортом широкие слои населения, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, а также развивать фигурное катание, шорт-трек, хоккей, проводить крупномасштабные соревнования и вести подготовку спортсменов-профессионалов высокого класса.
Заключение правительственной комиссии на присвоение ФОКу статуса "масштабного инвестиционного проекта" направлено губернатору Среднего Урала Евгению Куйвашеву, который ранее поставил задачу использовать разнообразные инструменты поддержки инвесторов. Присвоение подобного статуса – активно реализуемая в Свердловской области мера поддержки инвесторов. Она позволяет заключить договор аренды земельного участка без проведения торгов.
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