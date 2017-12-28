Через суд.

Сотрудники комитета по защите прав автовладельцев (КЗПА) пойдут в суд оспаривать новый закон о штрафах за парковку на газонах.

К правозащитникам обратился житель Екатеринбурга, которого в декабре Октябрьский райсуд оштрафовал на 3000 рублей за парковку на газоне. Мужчина намерен с помощью юристов опротестовать решение в облсуде. Последние уверены в победе, передает "Уралинформбюро".

В ноябре 2017 года Заксобрание Свердловской области приняло документ, вводящий новые штрафы для автомобилистов, заменив слово "газон" на "объекты благоустройства". Закон уже вступил в силу. Однако автоюристы убеждены, что замена слов не скажется на решении суда. На процессе представители комитета намерены опираться на Конституцию РФ.

"Это ситуация не уникальна для Свердловской области. По всей стране такие нормы закона признаются недействующими и отменяются. Конституция и иные законы не наделяют субъекты федерации правом устанавливать свои штрафы за нарушения связанные с транспортными средствами. Иначе бы каждый субъект устанавливал свой штраф за нарушение скорости, мог отменить ответственность за управление в состоянии опьянения, разрешить проезд на красный свет и прочее", - пояснили в организации.

Стоит отметить, что общественники с воодушевлением приняли вернувшиеся штрафы для "гряземесов". Многие убеждены, что именно благодаря им Екатеринбург утопает в грязи. "Отмена данного штрафа - это исключительно юридический вопрос. У нас нет цели оправдать "гряземесов" паркующихся на газонах, но водитель должен получить штраф по закону", - объяснили свою позицию в КЗПА.

На Среднем Урале с 2008-го по 2016 годы водителей уже наказывали за парковку на газонах. Тогда областной суд дважды отменял такие штрафы.

Новый закон от свердловских парламентариев повысил штрафы в 3 раза. Теперь, согласно статье №16 "Оставление механических транспортных средств на объектах, не предусмотренных для этих целей", штраф за нарушение составляет от 3000 до 5000 рублей.

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