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Российские аграрии и рыбоводы "живут" на работеСегодня в 12:35

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А педагоги - прохлаждаются.

Больше всего времени на работе проводят представители сельскохозяйственной и лесной отрасли, меньше всего – представители сферы образования. Об этом со ссылкой на рейтинг продолжительности рабочего дня сотрудников разных профессий, подготовленный Росстатом, сообщают "Известия".

В январе-сентябре 2017-го россияне в среднем отработали почти на 7 часов больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средняя продолжительность трудового дня составила 7 часов 5 минут, передает "Уралинформбюро".

"Живут" на работе представители сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства: они трудятся в среднем 7 часов 34 минуты. На втором и третьем местах – специалисты административной сферы (7 часов 33 минуты) и те, кто занят в области операций с недвижимым имуществом (7 часов 22 минуты). Наиболее расслабленный график, по данным Росстата, у педагогов - они работают 6 часов 40 минут.

По оценке экспертов, подсчеты Росстата – это "средняя температура по больнице". В реальности россияне трудятся намного дольше, но это не всегда должным образом оформляется. Так, деятельность преподавателей нельзя измерять только часами, проведенными на рабочем месте. "Учителя в школах трудятся и день и ночь: проверяют тетрадки, составляют план на следующий день", - отмечает профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

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