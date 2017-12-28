Российские аграрии и рыбоводы "живут" на работеСегодня в 12:35
- Текст
А педагоги - прохлаждаются.
Больше всего времени на работе проводят представители сельскохозяйственной и лесной отрасли, меньше всего – представители сферы образования. Об этом со ссылкой на рейтинг продолжительности рабочего дня сотрудников разных профессий, подготовленный Росстатом, сообщают "Известия".
В январе-сентябре 2017-го россияне в среднем отработали почти на 7 часов больше, чем за тот же период прошлого года. При этом средняя продолжительность трудового дня составила 7 часов 5 минут, передает "Уралинформбюро".
"Живут" на работе представители сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства: они трудятся в среднем 7 часов 34 минуты. На втором и третьем местах – специалисты административной сферы (7 часов 33 минуты) и те, кто занят в области операций с недвижимым имуществом (7 часов 22 минуты). Наиболее расслабленный график, по данным Росстата, у педагогов - они работают 6 часов 40 минут.
По оценке экспертов, подсчеты Росстата – это "средняя температура по больнице". В реальности россияне трудятся намного дольше, но это не всегда должным образом оформляется. Так, деятельность преподавателей нельзя измерять только часами, проведенными на рабочем месте. "Учителя в школах трудятся и день и ночь: проверяют тетрадки, составляют план на следующий день", - отмечает профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:21
Вторая высотка "Чемпион Парка" ждет новоселов
Третий небоскреб Екатеринбурга сдан.Сегодня в 17:10
МРСК Урала обеспечит светлые праздники
И надежное и бесперебойное электроснабжение.Сегодня в 16:08
Энергообъекты ФСК в Западной Сибири защитили от огня
Повысив уровень противопожарной безопасности.Сегодня в 15:53
В Новый год Владимир Путин придет ко всем россиянам
Вовремя.Сегодня в 15:50
СКР возбудил дело из-за невыплат зарплат сотрудникам "ВИМ-авиа"
Свыше 490 миллионов рублей.Сегодня в 15:47
Транспортная сеть Екатеринбурга "съест" почти 7 миллиардов рублей
До 2021 года.Сегодня в 15:42
ТОП-5 главных собачьих видео
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 15:36
Эксперты выбрали самое вкусное шампанское
В России.Сегодня в 15:32
Сиволап сел на 15 лет
И заплатит 3,5 миллиона.Сегодня в 15:28
В Нижней Тавде будут судить фермера за гибель ребенка в выгребной яме
За нарушение правил безопасности.Сегодня в 15:23
Автоконцерн разбил авто за 2 миллиона долларов
На радость фолловерам.Сегодня в 15:20
Детский омбудсмен ищет виновного в смерти ребенка в Прикамье
"Кто виноват?"Сегодня в 15:15
В Сургуте будут судить истязавших таджикскую девочку родственников
Они во всем признались.Сегодня в 15:06
Градсовет Екатеринбурга усилит контроль над стройкой
И конкурсами проектов.Сегодня в 15:05
Копейчанин сел на 19 лет за убийство пары
Он заплатит два миллиона.
Главные новости
- Сегодня в 13:59Будь здоров! Гав-гав
- Сегодня в 13:00С Новым годом - 50!
- Сегодня в 12:01Тест: 17 мгновений уходящего года
- Сегодня в 10:59Миллионы на лед
- Сегодня в 10:01Екатеринбург-2017. Криминальное чтиво
Аналитика
Будь здоров! Гав-гав
В новом году собаки.
С Новым годом - 50!
История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.