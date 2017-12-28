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В Екатеринбурге стали меньше рожатьСегодня в 12:18

И умирать.

Жительницы столицы Урала стали меньше рожать. При этом в городе сохраняется естественный прирост населения, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Екатеринбурга.

В период с января по октябрь 2017 года в мегаполисе родилось 16 922 человека - на 2186 меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Уменьшилась в городе и смертность: за 10 месяцев текущего было зарегистрировано 13 429 смертей - на 376 меньше, чем в 2016 году.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ГОРОД В БЕДЕ! Сегодня в 12:41

Просто народа стало меньше в этом бандитском городе, вот и всё. Кто уехал, кто умер.

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