И умирать.

Жительницы столицы Урала стали меньше рожать. При этом в городе сохраняется естественный прирост населения, сообщили "Уралинформбюро" в администрации Екатеринбурга.

В период с января по октябрь 2017 года в мегаполисе родилось 16 922 человека - на 2186 меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Уменьшилась в городе и смертность: за 10 месяцев текущего было зарегистрировано 13 429 смертей - на 376 меньше, чем в 2016 году.