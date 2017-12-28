Появились нормативы.

Министерство спорта РФ утвердило требования к разрядам по киберспорту. Нормативы разработала Федерация компьютерного спорта, сообщили "Уралинформбюро" в объединении.

Успешного выступления на официальных соревнованиях любого уровня достаточно для получения третьего разряда. Официальными считаются соревнования, включенные в календарный план органов исполнительной власти, ответственных за развитие спорта в регионе. Второй разряд можно "заработать" на чемпионате муниципалитета. Первый – на региональном чемпионате.

Стоит напомнить, киберспорт стал официальным видом спорта в России 13 апреля 2017 года.