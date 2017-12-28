Количество посылок на Кольцовской таможне бьет рекордыСегодня в 13:31
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Свыше 600 тонн – только за декабрь.
В декабре 2017 года Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина и Почта России обработали свыше 600 тонн международных почтовых отправлений (МПО). Объемы принятых Интернет-заказов из Харбина в два раза превзошли показатели прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцовской таможни.
В течение декабря новогодние заказы россиян из Китая в Екатеринбург доставляли 10 самолетом и 57 автомобилей. И это – не конец. До конца месяца ожидается прибытие еще одного лайнера и 10 машин с международной почтой. Работа не остановится даже в новогоднюю ночь – работникам таможни и почты предстоит обработать порядка 25 тонн МПО.
Фото: пресс-служба Кольцовской таможни
"Модернизация почтовой логистики и совместные действия с ФТС России по подготовке к сезону позволяют обрабатывать отправления в максимально короткие сроки. Для своевременной обработки почты в декабре закончен монтаж дополнительных конвейерных линий по обработке международной почты в круглосуточном режиме, ускорены процессы IT-сервиса по регистрации почты, обработанная почта вывозится на маршруты круглосуточно", - рассказал заместитель директора МР Урал Почты России по логистике Сергей Волегов.
Отмечается, что с увеличением объемов международной почты выросло и количество МПО, отправленных на экспертизу. За год - в 2,5 раза. Только за 11 месяцев текущего года возбуждено 67 дел об административных правонарушениях. Технические средства для негласного получения информации, дубинки, кастеты, как и в прошлом году, заняли лидирующие позиции среди товаров, в отношении которых принято решение об отказе в выпуске.
Таможенники напоминают уральцам, что, перед тем, как сделать заказ в Интернете, следует ознакомиться с таможенным законодательством и правилами перемещения товаров на сайтах Федеральной таможенной службы и Уральского таможенного управления.
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