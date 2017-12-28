Положенных к Новому году.

В Курчатовском районе Челябинска многодетные семьи не получили положенных к праздникам подарков. Об этом местным СМИ сообщили возмущенные родители.

Как рассказали в районном управлении соцзащиты, подарков просто не хватило на всех. В первую очередь, они ушли приоритетным категориям льготников – детям-инвалидам и сиротам. Подарки покупает областное министерство социальных отношений и распределяет между муниципалитетами. Курчатовский район получит 2 850 подарков, но льготников гораздо больше, и с каждым годом их число растет, передает "Уралинформбюро".