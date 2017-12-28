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Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактомСегодня в 14:12

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И поручил "задержать или ликвидировать бандитов".

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедший 27 декабря взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге терактом. Он сказал об этом на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии, передает "Уралинформбюро".

"Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла еще одну попытку теракта", - цитирует главу страны "Коммерсант".

Путин сообщил, что поручил директору ФСБ Александру Бортникову задержать злоумышленников, действуя при этом в рамках закона. "Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - добавил он.

Взрыв в питерском магазине прогремел вечером в среду. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения. Мощность взрыва составила порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 13 человек, девять из которых были госпитализированы. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более человек".

Портал "Фонтанка" спустя некоторое время после ЧП обнародовал видео с камеры наблюдения магазина, на котором запечатлен предполагаемый подрывник. Мужчина в зеленой куртке с капюшоном зашел в торговое заведение за полчаса до срабатывания СВУ. Оставив в камере хранения рюкзак, он вышел на улицу.

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