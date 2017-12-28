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Дорожные заторы продолжают донимать автомобилистов ЕкатеринбургаСегодня в 13:54

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Пробки растянулись на километры.

В преддверии Нового года Екатеринбург продолжает стоять в пробках. В настоящее время сервис Яндекс.Пробки оценивает заторы в 6 баллов, что выше обычных для дневного времени значений, передает "Уралинформбюро".

Затруднено движение по проспекту Ленина и улице Куйбышева в обоих направлениях, на Карла Либкнехта в сторону центра, на Малышева от 8 Марта до Красноармейской.

Серьезные затруднения также на Первомайской, Энгельса, Мамина-Сибиряка, Луначарского и Куйбышева. Местами скорость движения не превышает 3 километров в час.

На Восточной пробка растянулась на 11 километров – от Шевченко до Куйбышева в южном направлении.

Двумя днями ранее свердловская Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой чаще пользоваться европротоколом при авариях. Это позволит быстрее освободить дорогу после ДТП. Сейчас аварии фиксируются на Бакинских Комиссаров, Куйбышева, Фурманова, Летчика, Щорса и на подъезде к дублеру Сибирского тракта.

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