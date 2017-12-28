Вовремя.

Жители нескольких регионов России впервые встретят Новый год под обращение президента и бой кремлевских курантов. "Первый канал" усовершенствовал технологию вещания – теперь вся страна "встретится" с президентом РФ Владимиром Путиным в 23.55 по местному времени, передает "Уралинформбюро".

Ранее вещание "Первого канала" велось по пяти временным зонам, но в России 11 часовых поясов. Поэтому, например, в Хабаровске куранты звонили в час ночи по местному времени. А в Омске – за час до полуночи. Чтобы исправить несправедливость, задействуют группировку космической связи, спутники и кабельные сети.