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Эксперты выбрали самое вкусное шампанскоеСегодня в 15:36

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В России.

Эксперты некоммерческой организации "Росконтроль" провели анализ популярных брендов шампанского российского производства и выбрали самый вкусный напиток. Об этом сообщает "Лента.ру", в распоряжении которой имеются копии итогов анализа.

Участниками исследования стали бренды РИСП ("Российское Шампанское"), "Абрау-Дюрсо", "Наследие мастера. Левъ Голицинъ", "Цимлянское Шампанское", "Буржуа" и "Советское Шампанское".

Дегустаторы признали самым вкусным шампанское "Наследие мастера. Левъ Голицинъ" - оно набрало 85 баллов. На втором и третьем местах "Буржуа" (80 баллов) и "Абрау-Дюрсо" (77 баллов), передает "Уралинформбюро".

"Экспертиза показала, что проверенные образцы шампанского не являются фальсификатами, так как по показателям качества соответствуют требованиям указанного в маркировке стандарта", - рассказал глава экспертного направления организации Андрей Мосов. Также установлено, что все бренды шампанского не представляют угрозы для жизни и выполнены в соответствии с действующими стандартами.

Стоит отметить, что самым дорогим из перечисленных брендов является "Наследие мастера. Левъ Голицинъ" (390 рублей), а самым доступным – "Советское" (180 рублей).

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